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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Государства СНГ договорились о совместном исследовании космоса

CA-NEWS (KZ) - Государства СНГ смогут совместно изучать планеты, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ, опубликованное в пятницу.

Распоряжение подразумевает одобрение проекта соглашения, представленного ранее «Роскосмосом» по согласованию с МИД РФ и предварительно проработанного с государствами СНГ, о совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

«Сотрудничество в рамках настоящего соглашения может осуществляться в следующих областях: исследование космического пространства, включая астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной опасности», - говорится в распоряжении кабмина РФ от 30 октября о подписании соответствующего соглашения.

Помимо того, страны могут сотрудничать в области разработки спутников, ракет, отдельных приборов, создания наземной инфраструктуры, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации и прочего.

В распоряжении указывается, что с принятием соответствующего соглашения прекращает действие соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 1992 года.

В свою очередь, на сайте «Роскосмоса» говорится, что соглашение об осуществлении совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано 2 ноября в Астане. Его подписали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом отмечается, что соглашение открыто для присоединения любого государства-участника СНГ.

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