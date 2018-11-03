Шавкат Мирзиеев подверг критике школы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу, 2 ноября провел совещание по вопросам реформ в системе народного образования, сообщает пресс-служба главы государства.

«В среднем по стране в одном классе обучаются 23 ученика, в городе Ташкенте и областных центрах – 40 детей. У нас каждого учителя приходится 13 учащихся, а в развитых странах этот показатель не превышает 10. Необходимо снизить численность учащихся в одном классе, а также их недельную учебную нагрузку минимум на 5-10%», - сказал Мирзиёев.

Он раскритиковал замедленный процесс внедрения современных технологий в школах. Также, по мнению президента, в стране создаётся слишком мало частных школ. Качество учебников также было подвергнуто критике.

Глава государтсва раскритиковал и процесс уроков информатики в тех школах, где детей обучают устаревшим языкам программирования, а компьютеры уже вышли из строя.

Президент отметил, что необходимо как можно скорее завершить строительно-ремонтные работы в школах, оснастить их за счет централизованных инвестиционных средств.

Он поручил передать освободившиеся здания колледжей и лицеев в ведение Министерства народного образования до конца этого года, а также преобразовать до 1 января 2019 года филиалов школ на местах в полноценные школы, обеспечив их автобусами.

Глава нашего государства дал поручение исправить допущенные ошибки и реализовать намеченные планы. Министерствам народного образования и финансов совместно с хокимиятами на местах должны в двухнедельный срок принять меры по полной подготовке школ к зиме.