В Свердловской области завершились учения ОДКБ, в которых приняло участие 1,3 тыс. военнослужащих

CA-NEWS (TJ) - Военнослужащие шести стран успешно выполнили цели совместных миротворческих учений «Нерушимое братство – 2018», которые завершились в пятницу, 2 ноября в Свердловской области. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Я считаю, что цели учения успешно достигнуты. Военнослужащие и весь личный состав, принимавший участие в учениях, получил хорошую практику, показав высокий профессионализм. Органы управления качественно спланировали выполнение всех задач и уверенно управляли в ходе маневров», - сказал генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский добавил, что на активной фазе маневров присутствовали международные наблюдатели.

«Хотел бы отметить, что в рамках данного учения принимали участие представители всех международных организаций, в первую очередь военный советник секретаря ООН генерал-лейтенант Карлос Лойти. Я благодарен ему и руководству секретариата Организации Объединенных Наций за такой интерес к нашему учению. Мы считаем, что данное учение - это еще один шаг к встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН», - отметил Петр Тихоновский.

В учениях «Нерушимое братство – 2018», которые с 30 октября по 2 ноября проходили в Свердловской области, были задействованы воинские контингенты из шести государств - членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. РФ на маневрах представляли военнослужащие Центрального военного округа. Общая численность участников маневров составляла около 1,3 тысячи человек, было задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Миротворческие учения «Нерушимое братство» проводились в седьмой раз.