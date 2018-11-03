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  3 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит Монголии более $85 млн в рамках проекта по возобновляемым источникам энергии

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии подписали соглашения о займах и грантах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, совершенствованием налогового администрирования и управлением государственными инвестициями. Общая стоимость обоих проектов составляет $85,6 млн, сообщает CNBC.

В заявлении АБР говорится, что кредит на возобновляемые источники энергии поможет Монголии разработать распределенную систему мощностью 41 мегаватт. Кредит также будет использован на передовые технологии хранения аккумуляторов и системы управления энергией.

По данным АБР, проект обеспечит электричеством примерно 260 тыс. человек, проживающих в «отдаленных и менее развитых городах западной Монголии». В настоящий момент эти города полагаются на дорогостоящую и «загрязняющую окружающую среду углеродную энергию».

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