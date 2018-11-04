Делегация талибов впервые приедет на консультации по Афганистану в Москву

CA-NEWS (CA) - Президент Афганистана Ашраф Гани направит делегацию Высшего совета мира республики на переговоры в Москву по мирному урегулированию конфликтов в стране. Об этом сообщается в субботу, 3 ноября на сайте МИД России.

Это уже вторые переговоры в этом году, в сентябре Афганистан отказался участвовать в заседании, так как по мнению властей этой страны, урегулирование конфликтов должно проходить под эгидой Кабула.

В заседании 9 ноября в Москве примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

«Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе. Согласование итогового документа не предусматривается», - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что российские власти «подтверждает позицию о безальтернативности политического урегулирования» в Афганистане и необходимости совместного решения проблемы вместе со странами-соседями республики.