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  4 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ сообщили о закрытии аэропорта в Андижане

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанец Максуд Аскаров сообщил о закрытии аэропорта в Андижане на своей странице в Facebook.

По его словам, с 1 ноября все полеты в андижанский аэропорт отменили.

«Работников предупредили, что аэропорт закрывается и все», - сообщил Аскаров Sputnik Узбекистан.

Он выражает опасения по поводу того, что теперь бывшие сотрудники воздушной гавани остались в маленьком городе вовсе без работы.

На официальном сайте НАК в разделе «Расписание рейсов» направление «Андижан» отсутствует.

В представительстве «Узбекских авиалиний» в Санкт-Петербурге агентству заявили, что рейсы из Пулково в Андижан отменили, и теперь полеты переведены в Наманган.

В Единой справочной службе «Узбекистон хаво йуллари» в Москве также сообщили, что полеты из столицы РФ в Андижан выполнялись только до 28 октября. Сейчас из Москвы в Ферганскую долину можно попасть лишь через «Наманган» или «Фергану».

До настоящего времени национальная авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла из Андижана два рейса в Москву и Ташкент, и один рейс в Санкт-Петербург. Все остальные рейсы перевела в другие аэропорты или рейсы стали выполняться напрямую из Ташкента.

Напомним, в феврале сообщалось, что в андижанском аэропорту хотят внедрить режим «открытого неба», который позволит иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов.

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