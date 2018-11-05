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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый прокурор Республики Каракалпакстан

CA-NEWS (UZ) - Постановлением Жукорги Кенеса Республики Каракалпакстан от 3 ноября 2018 года Каримов Хидир Саматович назначен прокурором Республики Каракалпакстан, сообщает Кун.уз.

Каримов родился в 1967 году, образование высшее, юрист. В 1994 году окончил Ташкентский государственный университет.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1996 году в прокуратуре Китабского района, занимал различные должности в органах прокуратуры Кашкадаринской области. С 2011 года работал заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры.

С марта месяца 2017 года по настоящее время занимал должность прокурора Навоийской области.

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