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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые в Термезе пройдёт фестиваль искусства бахши

CA-NEWS (UZ) - Международный фестиваль искусства бахши впервые будет проведен в Термезе 5-10 апреля 2019 года, сообщает УзА.

Праздник планируют проводить каждые два года, говорится в постановлении Президента «О проведении международного фестиваля искусства бахши», опубликованном местными СМИ.

На фестиваль будут приглашены зарубежные народные сказители-бахши, ашуги, акыны, певцы и ансамбли, ученые-фольклористы и представители прессы.

Основная часть событий развернётся на территории «Сурхондарё санъат саройи» (Дворец искусств Сурхандарьи) и прилегающей площади. Здесь будут открыты выставки, рассказывающие об искусстве бахши, ярмарки национальных музыкальных инструментов и костюмов, работ ремесленников, произведений изобразительного и прикладного искусства.

Гости фестиваля смогут также приобрести аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотографии. Здесь же, на площади, будут демонстрироваться художественные и документальные фильмы.

Подробная программа фестиваля будет обнародована за три месяца до его начала. Сайт фестиваля должен быть создан в месячный срок и регулярно обновляться новостями, аудио- и видеоматериалами и фотографиями.

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