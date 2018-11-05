В Ташкенте появилась экспериментальная велодорожка

CA-NEWS (UZ) - ГУВД и хокимият (администрация) города Ташкента в качестве эксперимента нанесли по улице Шота Руставели дорожную разметку, обозначив места для парковки транспортных средств и движения на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД. О сроках эксперимента в сообщении не сказано.

Ранее сообщалось, что в 2019–2020 годах в регионах страны планируется построить сеть велосипедных дорожек. В этой связи должен быть разработан План мероприятий, который включит в себя, в том числе, адресный перечень устройства велосипедных дорожек, предусматривающий их строительство в границах автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В План мероприятий также войдет адресный перечень размещения велосипедных дорожек в садах, парках.