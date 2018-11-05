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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана примет участие в Форуме «Республика Корея – Центральная Азия»

CA-NEWS (UZ) - Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым 6-7 ноября текущего года примет участие в работе 11-го Форума по сотрудничеству «Республика Корея – Центральная Азия» в г.Сеуле. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Представители Республики Корея и пяти центральноазиатских стран обсудят состояние и перспективы развития многостороннего взаимодействия.

За 11 лет со дня образования форум стал эффективной площадкой по рассмотрению вопросов дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между Республикой Корея и государствами Центральной Азии в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инновационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

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