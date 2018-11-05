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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан примет участие в московской встрече по Афганистану 9 ноября

CA-NEWS (UZ) - В Москве 9 ноября пройдет встреча в рамках международных консультаций по Афганистану. Ожидается приезд заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей, в том числе из Узбекистана.

Как сообщается на официальном сайте МИД России, среди последних будут представители организации «Талибан». Переговорщики от движения «Талибан» приедут в Москву по приглашению МИД РФ.

Заседание состоится 9 ноября в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в нем примут заместители министров иностранных дел и спецпредставители ряда государств.

Приглашения были направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Кыргзыстану, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

«Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса движения талибов в Дохе», — говорится в сообщении.

Заседание откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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