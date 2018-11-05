Семенной картофель из Тюмени планируют выращивать в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - На тюменских прилавках свежая овощная продукция может появится в апреле или мае: однако для этого необходимо усовершенствовать логистику перевозок с Узбекистаном, сообщает региональное правительство Тюмени.

На данный момент каждые сутки производится отгрузка почти 400 тонн овощей и картофеля через терминалы агрофирмы КРиММ. Получателем части этой продукции являются страны Средней Азии. Только в Узбекистан доставляют 3 тыс. тонн картофеля.

Геннадий Рязанов, генеральный директор агрофирмы, сообщил, что существует возможность налаживания совместного сотрудничества с данной страной. В рамках посещения тюменской делегацией Узбекистана было обсуждено предложение, по которому семенной картофель агрофирмы КРиММ будут выращивать в этой стране. Это позволило бы осуществлять доставку свежих овощей в Тюменскую область уже в апреле или мае. Как раз в этот период в регионе начинается нехватка картофеля, который обычно доставлялся из стран дальнего зарубежья.

Однако для совместной работы в данной сфере необходимо улучшить логистику поставок: устранить лишние барьеры и избавиться от задержек в пути, отметили в региональной администрации Тюмени.