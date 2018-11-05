В Таджикистане преподаватель английского обвиняется в вербовке школьников в ИГ

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе 2 ноября начал рассмотрение уголовного дела в отношении учителя английского языка и четверо его учеников, обвиняемых в экстремизме, передает Радио Озоди.

На скамье подсудимых - преподаватель и четверо юношей. Главный фигурант дела – Джахонгир К., учитель английского языка, который по версии следствия, вербовал учеников в запрещенную в ряде стран террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

В зал суда, кроме адвокатов, пустили только близких родственников. Один из присутствующих в судебном процессе, сообщил, что Джахонгир К. признал свою вину. «Он признался, что вербовал юношей в ИГ. На вопрос судьи, как он сам превратился в экстремиста, Касымов ответил, что в соцсетях познакомился с пропагандистами ИГ и постепенно принял их идеи», - отметил присутствующий в судебной зале.

Как стало известно, Джахонгир К. учил юношей Корану на английском и переводил их на таджикский язык.

Сообщается, что Джахонгир К. окончил столичную школу, в университете обучался программированию. Ранее источники говорили, что он в 2012 году окончил Таджикский институт языков по специальности учитель английского языка, затем стал преподавать английский на краткосрочных курсах.

О том, что Джахонгир К. занимался вербовкой молодежи в ИГ стало известно после того, как сотрудники антинаркотического ведомства Таджикистана 13 июля этого года задержали трех жителей столицы Сафармухаммада Абдуназарзода, Мустафо Курбонова, Ходжимухаммада Файзуллоева и жителя района Рудаки Мухаммада Набизода на территории района Шамсиддина Шохин, в 5 километрах от афганской границы. Они признались, что готовились перейти таджикско-афганскую границу и присоединиться к боевикам ИГ.

В течение полугода ребята готовились к плану перехода госграницы. По ту сторону Пянджа они контактировали с неким Абу Обидом, предположительно гражданином Таджикистана, который и посоветовал подойти вплотную к границе и сфотографировать КПП. «Ребята выполнили поручение и отправили фото. Тогда Абу Обид удостоверился, что намерения ребят перейти в Афганистан серьезные и приказал ждать. Через некоторое время тот вышел на связь и сказал, чтобы юноши проходили рубеж. В этот момент «четверка» и была взята», - рассказал источник.

По словам источников, все четверо юношей – из уязвимых семей, выросли без отцов. «У одного юноши родители в разводе, другой вырос без отца, отец третьего юноши страдает психическим расстройством, а у четвертого – отец уже много лет находится на заработках в России. Когда я говорил с ними, они признались, что мечтали, чтобы у них были мобильные телефоны и хорошая одежда, как у других сверстников, но такой возможности в их семьях не было. Возможно, из-за этого они и свернули на скользкую тропу», - отметил источник.

По словам педагога одной из душанбинских школ, в которой учились трое задержанных парней, во время обучения в школе юноши ничем не отличались от своих сверстников.

«Лишь один из них - Сафармухаммад Абдуназарзода решил после окончания школы поступить в ВУЗ, сдал документы в Национальный центр тестирования и 8 июля сдал заключительный тест. Когда ребят задержали, они уже не были учащимися нашей школы и получили на руки аттестаты об окончании школы», - сказал педагог.