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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы захватили крупную правительственную базу в центре Афганистана

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» захватили правительственную военную базу в центральном Афганистане, сообщило в воскресенье, 4 ноября агентство Pajhwok со ссылкой на неназванного чиновника из местной администрации.

Захват военной базы в пригороде Таринкот административного центра провинции Урузган к северу от Кандагара подтвердили агентству в провинциальном совете, а также в министерстве обороны страны.

В результате ночного боя им удалось захватить военную базу в этом городе и получить трофеи в виде оружия и техники. По данным этого издания, базу обороняли 25 солдат и полицейских. По неподтвержденной информации половина из них была убита, остальные взяты в плен.

Власти провинции Урузган, в которой находится Теринкот, подтвердили факт боев в районе базы, однако не стали сообщать подробности.

Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели. В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности, расположенная между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.

Боевики захватили 17 полицейских, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие также понесли потери, более 10 боевиков убиты в ходе столкновения, сообщил агентству Pajhwok глава уезда Давлатабад Абдул Разик Какар.

Теринкот – город, который находится примерно в 100 километрах от Кандагара, который талибы в 1996 году провозгласили своей столицей.

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