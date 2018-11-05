В Душанбе на стройке сломался пополам башенный кран

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе вечером 2 ноября во время работы строительный кран сломался пополам, передает Радио Озоди.

По словам очевидцев, часть крана рухнула на земля, а крановщик выпал из кабины. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Происшествие случилось на стройке многоэтажного жилого дома по улице Бухоро в центре столицы. Строительство ведет компания «Мухаммад-2009».

Местные жители рассказали, что работы в этом долгострое были возобновлены десять дней тому назад. Сообщается, что в начале года, после неоднократных жалоб дольщиков, мэр Душанбе Рустами Эмомали поручил руководству строительной компании завершить стройку.

В район происшествия прибыли сотрудники ОМВД по району Исмоили Сомони. Причина ЧП расследуется. Один из сотрудников компании, который следил за ходом строительных работ и стал очевидцем происшествия, на условиях анонимности сообщил, что ЧП произошло из-за разрыва троса. «Крановщик находится в больнице. Врачи осмотрели его. Его состояние оценивается как нормальное», - сказал собеседник.

Как стало известно, два года назад рабочие, строящие по улице Бухоро-29 это высотное жилое здание, объявили забастовку, требуя невыплаченную трехмесячную зарплату.