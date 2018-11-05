В Жамбылской области открыта дорога в обход Кордая

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области введены в эксплуатацию 80 км автодороги участка «Обход перевала Кордай».

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, движение второй стороны дороги открыто с 162-260 км. Новое направление обхода Кордайского перевала пролегает по территории Кордайского района, в обход населенных пунктов Сарыбулак, Беткайнар, Кордай, Алга, что дает преимущество в сокращении во времени автовладельцам и автодороги на 20 км, так как протяженность существующей дороги составляет 100 км, а длина новой І-технической автодороги, устраиваемой в обход перевала Кордай, составляет 80 км.

Также имеется преимущество в сокращении проезда перевала Кордай на 17 км (60%), так протяженность перевала на существующей автодороге составляет 27 км, а на новой автодороге I-технической категории составляет 10 км.

Отмечается, что реализация проекта осуществлялась подрядной организацией ТОО «Казахдорстрой» в II этапа строительства. I – очередь 40 км строительства осуществлялась в период с 2015 по 2017 год на сумму 8,527 млдр тенге из республиканского бюджета. Заказчик - РГУ «Жамбылжоллаборатория». II – очередь 40 км строительства осуществлялась в период с 2017 по 2018 год на сумму 9,240 млрд тенге из республиканского бюджета. Заказчик - ЖОФ АО «НК «КазАвтоЖол».