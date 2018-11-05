Международный инвестиционный банк выделит $39 тыс. академии наук Монголии

CA-NEWS (MNG) - Международный инвестиционный банк (МИБ) предоставит грант в размере 100 миллионов тугриков ($39 тысяч) для реализации природоохранного проекта, разработанного учёными академии наук Монголии, сообщает Montsame.



Финансирование будет выделено академии наук Монголии (АН) для проведения работ по изучению и восстановлению водно-болотных угодий верховий реки Туул, протекающей через Улан-Батор.

31 октября в штаб-квартире МИБ прошла церемония подписания договора и передача символического чека представителям монгольской стороны. Документ подписали президент АН Монголии Д.Рэгдэл и генеральный директор МИБ Н.Н. Косов.