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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое граждан Таджикистана погибли в ДТП в Чехове

CA-NEWS (TJ) - Два гражданина Таджикистана погибли, двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 ноября недалеко от Москвы в Чехово, сообщает портал Чехов-Вид.ру.

Водитель за рулем автомашины ВАЗ 2114 с тремя пассажирами в салоне не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в это время ехал грузовичок Mitsubishi Fuso.

«Удар был настолько сильный, что ВАЗ буквально разнесло и перекорежило. А грузовик перевернулся и съехал в кювет», – отмечается в сообщении.

Двое из легкового автомобиля погибли на месте, двое – получили травмы. Оба погибших и пострадавшие – граждане Республики Таджикистан. Они ехали из аэропорта «Домодедово».

По какой причине произошёл выезд на встречную полосу – устанавливают сотрудники ГИБДД, подчеркивается в сообщении.

*присутствует ненормативная лексика

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