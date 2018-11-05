Южная Корея готова поделиться с Казахстаном достижениями в области охраны окружающей среды

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с Природоохранной корпорацией «K-eco» при Министерстве окружающей среды Южной Кореи и ТОО «Оператор РОП».

По данным пресс-службы ведомства, документ предусматривает развитие долгосрочного взаимного сотрудничества между сторонами в области применения «зеленых» технологий, охраны окружающей среды и развития отрасли по переработке отходов.

Отмечается, что Южная Корея имеет богатый опыт по реализации масштабных проектов в области охраны окружающей среды, и эксперты подтвердили готовность поделиться достижениями в данной сфере, в частности в рамках расширения ответственности производителей (импортеров), а также изучить потенциал развития данных направлений в Казахстане.

В рамках своего визита эксперты из Южной Кореи ознакомились с деятельностью единственного в Центрально-Азиатском регионе завода по утилизации старых автомобилей в Карагандинской области, посетили мусороперерабатывающий завод в Астане, а также провели ряд встреч с отраслевыми организациями.