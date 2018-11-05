В Египте ликвидировали причастных к нападению на христиан-коптов боевиков

CA-NEWS (CA) - Около двадцати исламистских боевиков, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, были убиты полицейскими, сообщает министерство внутренних дел страны, сообщает Би-би-си.

По данным полиции, 19 скрывавшихся террористических элементов были убиты в перестрелке с преследовавшими их силами безопасности в пустынной местности к западу от провинции Минья в центральной части Египта.

В пятницу в результате вооруженного нападения на два автобуса с паломниками вблизи от коптского монастыря в Минье погибли семеро христан.

Джихадистская группировка, называющая себя «Исламское государство», взяла на себя ответственность за нападение.

Христианское меньшинство в Египте, главным образом христиане-копты, в последние годы регулярно становится мишенью для нападений экстремистов.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что силы безопасности вступили в перестрелку с «террористическими элементами», не уточняя, когда именно это произошло.

МВД разместило на своей странице фотографии с изображением мертвых тел и палатки, в которой, как сообщается, укрывались боевики. Рядом с телами видны автоматы, винтовки и пропагандистские материалы ИГ.

В результате пятничного нападения вблизи монастыря Святого Самуила Исповедника Каламунского в Минье были убиты семь человек и еще семеро ранены, включая детей.

Похороны погибших прошли в пятницу и субботу. Многие пришедшие на отпевание выражали гнев и ярость по поводу случившегося.

Копты, из которых главным образом состоит христианское меньшинство в Египте, в прошлом обвиняли египетские власти в том, что те, обещая защитить их от подобных атак, на деле совершают лишь символические жесты.

В результате схожего нападения в том же самом месте в мае 2017 года были убиты 28 христиан.

Кто такие христиане-копты?

- Коптская православная церковь, относящаяся к группе Древневосточных церквей, - главная христианская община в Египте. Копты составляют, по разным данным, от 10 до 15% населения страны и образуют примерно 92% всех проживающих в Египте христиан. Около миллиона коптов постоянно проживают за пределами Египта.

- Время создания своей церкви копты относят примерно к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк по преданию посетил Египет. Ее предстоятель носит официальный титул Папа Александрийский и Патриарх престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке.

- Коптская церковь признает решения лишь трех Вселенских соборов. Разделение с остальными христианскими церквями произошло в 451-м году на Халкидонском соборе из-за разногласий по поводу божественной и человеческой природы Иисуса Христа.

- Нынешний предстоятель церкви, патриарх Феодор II, избранный в 2012 году, в октябре этого года сообщил, что прекращает всякую активность в соцсетях, и закрыл свою официальную страницу в «Фейсбуке».