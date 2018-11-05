Глава Нацбанка Таджикистана признал, что экономика страны зависит от денежных переводов мигрантов

CA-NEWS (TJ) - Джамшед Нурмухаммадзода, глава Нацбанка Таджикистана, заявил, что сокращение объема денежных переводов трудовых мигрантов из России отразилось на финансирование различных отраслей экономики, в том числе, на работу банков страны, передает Радио Озоди. По его словам, из-за возникшей ситуации было решено отказаться от финансирования второстепенных проектов.

«Из-за финансового кризиса уменьшился приток иностранных инвестиций в экономику Таджикистана и это отразился на деятельность банков. Негативное влияние оказало и сокращение объема денежных переводов трудовых мигрантов», - сказал глава НБТ, выступая перед членами Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана. Таджикские сенаторы 2 ноября обсудили вопросы, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства с стране.

По словам Джамшеда Нурмухаммадзода, за 9 месяцев текущего года таджикские предприниматели получили льготный кредит в объеме 345 миллионов сомони ($37,5 млн.). В октябре взимание комиссии за банковские услуги при предоставлении кредита в национальной валюте сократилось до трех процентов, отметил председатель НБТ.

Ранее международные финансовые институты неоднократно заявляли, что экономика Таджикистана, в том числе, банковская система страны зависят от объема денежных переводов мигрантов.

В прошлом месяце власти Таджикистана заявили, что намерены создать специальный фонд по привлечению инвестиций таджикских трудовых мигрантов. Шараф Шерализода, секретарь консультативного совета по улучшению инвестиционного климата в Таджикистане на конференции по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников в таджикскую экономику в Душанбе сказал, что это будет специальный постоянно действующий фонд, в который соотечественники могут инвестировать свои средства. «Его механизм еще полностью не заработал, но он должен быть прозрачный, чтобы каждый, кто вкладывает средства, знал, как расходуются средства. Все поступающие деньги будут стекаться в централизованный фонд и будет установлен финансовый и общественный контроль за расходованием средств», - отметил он.

Центробанк РФ в начале года сообщил, что объем денежных переводов из России в Таджикистан по итогам 2017 года увеличился на более чем $600 млн. по сравнению с 2016 годом и составил $2 млрд. 536 млн. По словам специалистов, это равняется 37% прошлогоднего ВВП Таджикистана. Напомним, по итогам 2013 года объем переводов из России в Таджикистан составил $4 млрд 155 млн.