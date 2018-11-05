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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ночном клубе Алматы после трюка с повешением на Хэллоуин умер казахстанский каскадер

CA-NEWS (KZ) - В одном из ночных клубов Алматы во время празднования Хэллоуина умер казахстанский каскадер Касым Жумагужин.

По словам менеджера по коммуникациям группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Евгении Ли, 3 ноября К.Жумагужин вместе с коллегами был приглашен для участия в шоу-программе бара. Он играл роль мумии, висевшей в петле. Висел он в специальном жилете для выполнения подобных трюков, петля была бутафорская.

Во время исполнения трюка рядом с К.Жумагужиным находился другой профессиональный каскадер. Он несколько раз показывал напарнику, что с ним все в порядке.

По данным Е.Ли, через 15 минут выступления каскадера спустили, он выглядел вялым, но был в сознании. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но затем диагностировали смерть.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть К.Жумагужина наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда.

В Nomad Stunts отметили, что запомнят К.Жумагужина таким:

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