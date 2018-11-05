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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменабате будет создан химико-технологический институт

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся в пятницу, 2 ноября заседании правительства Туркменистана на рассмотрение президент Гурбангулы Бердымухамедова было вынесено предложение об открытии нового вуза – Химико-технологического института – на базе среднетехнического профессионального учебного заведения при ГК «Туркменхимия» в городе Туркменабате, сообщает пресс-служба главы государства.

В новом институте должно быть предусмотрено всё необходимое для подготовки высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям, профессионалов своего дела, обладающих широким кругозором, владеющих инновационными технологиями и ноу-хау, сказал президент в этой связи, дав вице-премьеру Кериму Дурдымырадову и другим соответствующим руководителям конкретные поручения, касающиеся дальнейшего совершенствования системы подготовки профильных специалистов с высшим образованием.

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