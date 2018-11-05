В мировом рейтинге уровня владения английским языком Узбекистан на последних позициях

CA-NEWS (UZ) - «Индекс EF EPI» опубликовал рейтинг уровня владения английским языком, который включает в себя исследование, проведенное в 88 странах со всех контингентов. Узбекистан в нём занял третье место с конца.



Всего в рейтинге пять позиций: очень высокий уровень, высокий, средний, низкий и очень низкий.

Узбекистан в этом списке занимает 86 строчку, опередив Ирак и Ливию, и расположившись после всех стран бывшего СССР. Казахстан также находится в блоке стран с очень низким уровнем знаний английского языка- на 80-ой строчке списка.

Литва - 26 место (высокий уровень), Беларусь - 28 место, Россия - 43 место, Украина - 44 место (средний уровень), Грузия - 45 место (низкий уровень).

На первом месте в категории «очень высокий уровень владения английским языком» оказалась Швеция. В первой пятерки также еще 3 страны из северной части Европы: Нидерланды, Норвегия и Дания. Лишь одна страна из Азии - Сингапур занял третью строчку рейтинга.