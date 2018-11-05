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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Перед Чемпионатом мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде появились дешевые окорочка

CA-NEWS (TM) - На рынках Ашхабада за несколько дней до начала Чемпионата мира по тяжелой атлетике появились окорочка и куры по госцене: окорочка по 8 манатов за кг., куры – по 13. Как отмечают корреспонденты «Хроники Туркменистана», продают мясо без ограничений, очереди за курами исчезли.

Обычно, дефицитные продукты по дешевой госцене появляются в магазинах Туркменистана в преддверии праздников. Будут ли теперь куры и окорочка в постоянной продаже или это единоразовая «акция» выяснить не удалось. Продавцы предполагают, что таким образом власти избавились от очередей на время проведения чемпионата.

Напомним, куры и окорочка исчезли с прилавков госмагазинов в августе этого года. Вместо куриных тушек, на полках были выставлены муляжи упаковок, набитых ватой.

У частных торговцев кур можно купить в неограниченном количестве, но цена будет значительно выше – 23 маната за кг.

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