Генассамблея ООН одобрила проект резолюции о международной безопасности Монголии и её статусе государства, свободного от ядерного оружия

CA-NEWS (MNG) - Генассамблея ООН одобрила проект резолюции о международной безопасности Монголии и её статусе государства, свободного от ядерного оружия.

1 ноября первый комитет (разоружение и международная безопасность) Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции о международной безопасности Монголии и её статусе государства, свободного от ядерного оружия, сообщает Montsame.

В 1992 году Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия. Поддерживая статус страны, Генеральная Ассамблея ООН с 1998 года утверждает резолюцию раз в два года.

Генеральная Ассамблея призвала другие государства-члены ООН продолжать сотрудничать с Монголией в принятии мер, необходимых для упрочивания и укрепления её независимости, суверенитета и территориальной целостности Монголии, нерушимости ее границ, независимой внешней политики, экономической безопасности и экологического равновесия , а также её статуса государства, свободного от ядерного оружия.

Статус Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, имеет большое значение для усилий международного сообщества в деле разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, в своем поздравительном приветствии, направленном по случаю 25-й годовщины провозглашения безъядерного статуса Монголии, назвал «особенным» статус Монголии. Он также подчеркнул, что ООН высоко оценивает достижения правительства Монголии и её народа в области разоружения и нераспространения ядерного оружия.