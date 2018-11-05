В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения Boeing. На сушу были подняты 105 тел жертв

CA-NEWS (CA) - Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, пишет Detik News.

Таджахоно добавил, что во время касания с водой двигатель самолета Lion Air вращался с высокой скоростью. Он пояснил, что эти данные были взяты из черного ящика. Глава комитета добавил, что всего на нем записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тыс. его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Специалисты получили информацию о последних 19 полетах лайнера — в общей сложности это 69 часов. Запись из последнего полета начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты и заканчивается практически в момент крушения.

Председатель комитета сказал, что выводы о разрушении самолета о воду, были сделаны также по положению обломков. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв.м. Таджахоно отметил, что обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 м. Он пояснил, что так самолет ломается, когда контактирует с водой «или когда он воздействует на воду». Глава комитета добавил, что при взрыве воздушного судна его обломки имеют также другую форму.

По данным Reuters, спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы. Власти Индонезии также на три дня продолжили поиск жертв/ Такое решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря.

Отмечается, что в настоящее время спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной индонезийской авиакомпании Lion Air разбился утром 29 октября. Все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Перед крушением пилот успел связаться с диспетчером и запросить разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Ранее Reuters узнал, что технические неполадки на разбившемся лайнере могли возникнуть не во время последнего полета, а как минимум за день до этого. По данным агентства, 28 октября этот же борт выполнял рейс с острова Бали в Джакарту. Сразу после взлета пилот сообщил о технических проблемах и хотел вернуться в аэропорт вылета, но позже проблема была решена и самолет продолжил полет. В результате он благополучно приземлился в Джакарте в 22.55 по местному времени, а в 6.20 утра на следующий день вылетел в новый рейс. Через 13 минут после взлета он упал в море.