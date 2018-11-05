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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобразования Казахстана предостерегает учителей от мошеннических действий, связанных с проведением квалификационного тестирования

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки Казахстана предупреждает учителей о мошенничестве, связанном с проведением в ноябре Национального квалификационного тестирования педагогических работников.

По данным ведомства, в отдельных регионах страны участились случаи продажи неизвестными лицами книжек тестовых заданий по направлениям специальностей с якобы правильными ответами. При этом, эти лица ссылаются на официальную базу тестовых заданий Национального центра тестирования МОН РК.

НЦТ официально сообщает, что не имеет никакого отношения к содержанию и фактам продажи вышеуказанных книжек тестовых заданий. Выборочная проверка показала, что данные книжки тестовых заданий составлены на основе базы бесплатного пробного тестирования, опубликованного центром на своем официальном ресурсе, а также иных неофициальных интернет-источников, отмечает Минобразования и напоминает, что согласно действующему законодательству, при проведении каждого вида и этапа тестовых мероприятий Национальный центр тестирования использует исключительно обновленную базу тестовых заданий.

В этой связи, ведомство просит всех заинтересованных лиц основываться только на официальные источники информации и не оказаться жертвой мошеннических действий.

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