Сахарный завод в Алматинской области после замены части оборудования перерабатывает до 3 тыс. тонн свеклы в сутки

CA-NEWS (KZ) - На Аксуском сахарном заводе заменено 80% оборудования.

По данным акимата Алматинской области, это позволило в разы увеличить производственную мощность и повысить качество выпускаемого сахара, выход которого теперь составляет 11,5%. Весь производственный процесс автоматизирован и контролируется через единую операторскую. За первые два дня работы завод переработал более 5 тыс. тонн сахарной свеклы, получен первый сахар нового урожая.

В рамках первого этапа модернизации на заводе оборудование заменено в отделениях сокодобывания, сокоочистки, продуктовом, жомопрессовом, известково-газовом, а также в отделении соков и сиропов. В целом закуплено 119 единиц оборудования казахстанского, российского, украинского, белорусского, французского, немецкого производства. Закупленное оборудование передано ТОО «Аksu Kant» в финансовый лизинг.

Отмечается, что в этом году площади посева сахарной свеклы в регионе увеличены до 11,2 тыс. гектаров. При средней урожайности в 370 ц/га планируется собрать более 400 тыс. тонн сладкого корня и произвести 42,5 тыс. тонн сахара. Максимальная мощность Аксуского сахарного завода после полной модернизации достигнет 350 тыс. тонн. Поэтому посевы сахарной свеклы будут увеличивать.