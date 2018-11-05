Гафур Рахимов заверил, что бокс не исключат из программы Олимпийских игр

CA-NEWS (UZ) - Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов готов покинуть свой пост в случае опасности исключения вида спорта из программы Олимпийских игр. Об этом он заявил перед голосованием на выборах президента AIBA на конгрессе в Москве, передает Kun.uz.

«Позвольте мне заявить, что бокс, безусловно, будет в программе Олимпийских игр в Токио. И это никак не связно с вашим выбором президента, если возникнут временные вопросы с МОК, связанные с выбором любого официального лица в AIBA, включая меня, мы знаем, как решить это», – сказал Рахимов.

Накануне Гафур Рахимов предложил внести поправки в устав организации, которые позволяют ее руководителю временно оставить свой пост.

«Эти поправки, за которые вы проголосуете сегодня, устанавливают систему, которая позволяет избранному президенту, кем бы он ни был, временно оставить свой пост на определенный период при возникновении такой необходимости», – сказал он делегатам конгресса.

В субботу Рахимов был избран президентом AIBA на конгрессе в Москве. Вторым кандидатом был вице-президент организации Серик Конакбаев. Рахимов до этого занимал пост исполняющего обязанности президента AIBA.

Напомним, что в октябре Международный олимпийский комитет сообщил, что может исключить бокс из программы Игр-2020. Вероятность такого решения многие связывают с выдвижением Рахимова на пост президента организации.