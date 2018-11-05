В Туркменистане завершен сев озимой пшеницы

CA-NEWS (TM) - На заседании правительства Туркменистана в пятницу, 2 ноября вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о том, что в стране завершен сев озимой пшеницы, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, пшеница была размещена на 760 тысячах гектаров земель. В настоящее время на отведённых под зерновые полях осуществляются необходимые агротехнические мероприятия для получения равномерных всходов и первый вегетационный полив.

Наряду с этим, в регионах продолжается сбор хлопка. Соответствующие меры предпринимаются для ускорения темпов страды, бесперебойной доставки собранного урожая сырца на приёмные пункты и переработки волокна на хлопкоочистительных предприятиях.

Резюмируя отчёт, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что реформирование сельского хозяйства, нацеленное на дальнейшее повышение его рентабельности, модернизацию отраслевой инфраструктуры, увеличение объёмов производства разнообразной продукции, является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Глава государства распорядился усилить внимание руководителей отрасли к вопросам своевременного завершения хлопкоуборочной страды, адресовав вице-премьеру ряд поручений