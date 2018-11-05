Аэропорты Узбекистана могут передать в управление иностранной компании

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане предстоит коренной пересмотр системы государственного регулирования, совершенствование институциональных основ рынка пассажирских авиаперевозок с разделением функций на государственного регулятора, авиаперевозчика и оператора по управлению аэропортами. Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, сообщает Spot.uz.

Несмотря на то, что число посещений Узбекистана иностранными гражданами за 9 месяцев увеличилось до 3,9 млн посетителей, результаты могут быть и должны быть лучше. Такой вывод можно сделать по факту выхода 2 ноября распоряжения президента «О создании группы по изучению вопросов ускоренного развития сферы туризма», в котором уже определены пути дальнейшего развития отрасли, отмечает издание.

По словам Абдухакимова, прежде всего надо решить проблемные вопросы развития транспортной и придорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, системы наземных перевозок пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом в стране.

Развития требует парк автобусов туристского класса. Сохраняется дефицит на машины, рассчитанные для обслуживания малых групп, необходимо расширять парк машин рассчитанных на поездки к труднодоступным местам.

Что касается воздушного сообщения, но там в планах как повышение эффективности использования авиационного парка национального авиаперевозчика, так и привлечение зарубежных авиакомпаний для дальнейшего увеличения географии регулярных и чартерных полетов.

Чтобы поднять уровень обслуживания в аэропортах планируется рассмотреть варианты их выделения в отдельную структуру, передачи на внешнее управление инвесторам на конкурсной основе.

Кроме того, в правительстве рассмотрят вопрос привлечения международных финансовых институтов для со финансирования программ по динамичному развитию авиационной, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также необходимых коммуникаций.

Сейчас на авиарынке Узбекистана практически за всё отвечает одна государственная компания «Узбекистон хаво йуллари», которой принадлежит 75%. Группа Всемирного банка проконсультирует правительство по вопросам реформы авиационного сектора.