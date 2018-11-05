За октябрь пресечено 35 случаев ввоза из России в Казахстан продукции высокого фитосанитарного риска без документов

CA-NEWS (KZ) - Государственные инспектора по карантину растений районных территориальных инспекций Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей с 27 октября по 2 ноября пресекли 4 попытки незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из России.

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, при проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлен факт ввоза 43 тонн пшеничных отрубей, 21 тонны картофеля продовольственного, 17 куб.м пиломатериалов без фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию республики был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в РФ, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

В целом за октябрь госинспектора пресекли 35 (порядка 497 тонн и 252,6 куб м) случаев незаконного ввоза из России растительной продукции высокого фитосанитарного риска без фитосанитарного сертификата.