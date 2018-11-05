ОАЭ выделили Таджикистану финансовую помощь в размере $272 тысяч

CA-NEWS (TJ) - Посол ОАЭ в Казахстане и Таджикистане Мохамед Ахмед бин Султан Аль-Джабер передал финансовую помощь в размере $272 тысяч директору агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан Нурмахмад Ахмадзоде, сообщает Emirates News Agency. Данные средства выделены фондом Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, премьер-министра ОАЭ, известного как шейх Мохаммед.

Нурмахмад Ахмадхода выразил признательность своей страны ОАЭ в целом и благотворительному фонду Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Ахмадзода так же отметил, что приветствует модель помощи ОАЭ, которую они оказывают многим странам мира.

В ходе переговоров, стороны так же обсудили развитие двустороннего сотрудничества.