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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии с помощью мобильного можно проверить на месте качество мяса и мясных продуктов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 5 ноября состоялась церемония запуска мобильного приложения по определению качества мяса и мясных продуктов в столичных торговых центрах «Лавай» и «Э-Март», сообщает Montsame.

Данное приложение сканирует бар-код или штрих-код на этикетке мяса и мясных продуктов, сертифицированных официальными ветеринарными службами, и показывает информацию о месте поставки, сертификации и производства предлагаемого мяса и мясного продукта.

Разработка приложения была инициирована главным управлением ветеринарии, а реализована компанией «Digital Medic» при поддержке проекта «Зеленое золото» по охране здоровья животных, реализуемого в Монголии Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

В первую очередь розничная торговля мясом и мясопродуктами, сертифицированными официальными ветеринарными службами, проводится только в вышеупомянутых торговых центрах столицы. Однако, по данным официальных лиц, в скором времени торговля сертифицированным мясом и мясопродуктами будет расширена и предлагаться во всех торговых центрах и на рынках столицы.

Преимуществами такой системы являются возможность сотрудничества между скотоводами и мясопроизводителями без посредников. Другими словами, для скотоводов откроется свободный выход на потребительский рынок, получив ветеринарный сертификат о происхождении поставляемого мяса.

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