Количество краж багажа в аэропорту Астаны уменьшилось вдвое, Алматы - на 23%

CA-NEWS (KZ) - На коллегии Главной транспортной прокуратуры Казахстана подведены итоги работы за 9 месяцев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года транспортные прокуроры выявили более 2 тыс. нарушений законности, защитили права свыше 300 тыс. граждан, к различным видам ответственности привлекли 757 лиц.

Мерами реагирования взыскано 1,1 млрд тенге, в том числн 825 млн тенге в доход государства и 146,9 млн тенге - задолженность по зарплате в пользу 3,9 тыс. работников.

В сфере обеспечения безопасности на транспорте приостановлена деятельность 2 авиакомпаний и эксплуатация 17 воздушных судов. Выявлены 139 нелегальных автоперевозчиков, отстранены от маршрутов 94 незаконно переоборудованных автобуса.

По актам надзора отремонтированы и заменены более 1600 км нефте-газопроводов, уполномоченные органы ведут работу по установлению охранных зон и минимальных расстояний магистральных трубопроводов.

Мерами профилактики достигнуто снижение преступности на объектах транспорта на 9,5%. Уменьшилось количество краж багажа в аэропортах Астаны до 50%, Алматы до 23%.

В рамках программы цифровизации в электронном формате расследовалось 28 уголовных дел, из которых окончено 18, 3 направлены в суд. Судами рассмотрено 828 уголовных дел в отношении 970 лиц.

К лишению свободы приговорены 63 лица. Уголовный штраф применен в отношении 219 лиц на сумму 224,7 млн тенге, из которых 98% или 220,8 млн тенге выплачены добровольно.

На коллегии также рассмотрены причины упущений и недостатков в работе отдельных прокуроров, приняты организационные меры.