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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане акушера поймали на взятке за незаконный аборт

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области прокуратура задержала акушера, который собирался за взятку сделать незаконный аборт.

«При проведенном сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре оперативном мероприятии, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения медицинского учреждения Зангиотинского района С.М. задержан с вещественными доказательствами при получении денег в размере 1 млн. 400 тысяч сум (около 170 долларов) в качестве взятки у гражданки Г.Х. взамен на проведение медицинского аборта ее 4 месячного плода», – сообщили местным СМИ в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе мероприятия выявлено, что у гражданки Г.Х. срок беременности 16 недель и по заключению специалиста по акушерству и гинекологии запрещено делать аборт лицам, у которых срок беременности больше 12 недель.

По данному факту в отношении врача акушера-гинеколога гинекологического отделения медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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