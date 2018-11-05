В Казахстане выпущены килограммовые серебряные монеты, приуроченные 25-летию тенге

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана 5 ноября выпускает в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 5000 и 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге.

Как сообщает пресс-служба банка, 15 ноября 2018 года исполняется 25 лет со дня введения национальной валюты республики – тенге.

Монеты «Теңгеге 25 жыл» номиналом 5000 и 500 тенге имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и цветной печати. На лицевой стороне (аверсе) монет на зеркальной поверхности размещено позолоченное изображение аверса монеты номиналом 1 тенге образца 1997 года. По окружности монеты размещен ее номинал, год чеканки, надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, и надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) на фоне россыпи казахстанских монет образца 1993 года изображена банкнота номиналом 1 тенге. Поверх банкноты размещены надпись «Теңгеге 25 жыл» с позолоченным изображением реверса монеты номиналом 1 тенге образца 1997 года и изображения монет образца 1993 года.

На лицевой стороне (аверсе) монеты «Теңгеге 25 жыл» из сплава мельхиор номиналом 100 тенге изображен герб Казахстана, ее номинал и элементы национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN». На оборотной стороне (реверсе) изображены логотип Национального банка и надпись «1993-2018», обозначающая год введения национальной валюты и год чеканки монеты, надпись «Теңгеге 25 жыл» с рельефным изображением реверса монеты номиналом 1 тенге образца 1997 года.

Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 1 кг, диаметр – 100 мм, качество изготовления «proof», тираж – 200 штук; монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления «proof», тираж – 1 000 штук; монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 грамм, диаметр – 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж – 30 тысяч штук.

Отмечается, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе Национального банка РК. Они предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Серебряные монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке. Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах финрегулятора.