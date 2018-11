США потратят на отправку военных к границе с Мексикой $200 млн

CA-NEWS (CA) - Стоимость отправки американских военных на границу с Мексикой к концу года оценивается в $200 млн при общем годовом объеме оборонного бюджета в $216 млрд. В следующем году этот показатель значительно увеличится. Такие данные приводит The Washington Post на аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и данные Пентагона.

При этом Белый дом требует сократить оборонные расходы на $33 млрд, ссылаясь на рост дефицита федерального бюджета, говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Усиление контроля за границей связано с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, объяснял Трамп.

Как отмечает WP, траты на отправку военных на границу незначительны для военного бюджета в $716 млрд на фискальный год, но они происходят на фоне требований администрации Трампа сократить необязательные расходы. Так, Белый дом потребовал от Пентагона сократить бюджет на следующий год на $33 млрд в связи с ростом дефицита федерального бюджета.

Демократы раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он использует ресурсы Пентагона для продвижения своей антимигрантской повестки.

18 октября караван мигрантов из Гондураса достиг границ Мексики. Его численность составляет приблизительно 7 тыс. человек. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.