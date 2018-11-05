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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон с рабочей поездкой отправился в Дангару

CA-NEWS (TJ) - 5 ноября президент Таджикистана Эмомали с рабочей поездкой выехал в Дангаринский район Хатлонской области, сообщает «Азия-Плюс».

Сразу после церемонии встречи в аэропорту, глава государства поехал открывать новые объекты.

Первым объектом стало новое здание медицинского колледжа Дангары.

В двух пятиэтажных зданиях колледжа смогут обучаться 1510 студентов. На открытии было отмечено, что строительство колледжа началось в 2015 году по заказу Дирекции строительства государственных объектов исполнительного аппарата президента РТ.

Помимо оборудованных всем необходимым аудиторий, в колледже есть электронная библиотека на 70 мест и читальный зал на 60 мест, спортивный комплекс и столовая.

Затем глава республики принял участие в открытии второй очереди текстильного комплекса ЗАО «Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль».

Было отмечено, что в строительство второй очереди были вложены прямые инвестиции, а работой здесь обеспечены 200 человек.

Производственная мощность составляет второй очереди составляет около 15 тыс. тонн промышленной переработки хлопка-волокна и 12 тыс. тонн нити в год.

«Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль» является объектом сотрудничества с инвесторами из Китая.

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