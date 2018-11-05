Жительница Душанбе обманом присвоила $53 тыс, обещая оформить сертификат на землю

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило об аресте женщины, которая войдя в доверие граждан, обещала им оформить сертификат на землю в столичной махалле Ховарон за «вознаграждение». 38-летняя Дилором Сайфуллоева присвоила 500 тыс. сомони (около $55 тыс) желающих иметь приусадебный участок в черте города.

Дилором Сайфуллоева во время допроса призналась, что со своими «клиентами» встречалась в Ховароне, и обещала им выделить участок под строительство дома. За каждую сотку земле она брала по $600.

В правоохранительном ведомстве 3 ноября Радио Озоди сказали, что Дилором Сайфуллоева была задержана после многочисленных жалоб обманутых граждан. Нилуфар Шоева, одна из жертв предполагаемой мошенницы, заявила, что два года назад передала Сайфуллоевой 18 тыс. сомони ($1900) и она обещала включить ее семью в очередь на получение земельного участка. Но свое обещание она так и не выполнила.

Бахтиёр Мармарзода, ответственный сотрудник УМВД по г. Душанбе, сообщил, что во время обыске в съемной квартире Сайфуллоевой было обнаружено большое количество общегражданских паспортов или их копии, а также фальшивые договора.

Руководство МВД РТ просило жителей остерегаться тех, кто обещает продать им участок земли. «В Таджикистане земля принадлежит государству, и граждане пользуются ею в качестве арендаторов», - напоминает правоохранительное ведомство страны.

Около месяца назад агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана выдвинуло обвинения в мошенничестве против зампредседателя Шахритусского района Махмадсоли Баротов, который войдя в доверие жителей района Фозилбека и Голибшо Сангаковых, обещал оформить сертификат на землю и документы на дом за 6,2 тыс. сомони ($654).

Сообщается, что Мамадсоли Баротов с 2012 года занимает должность заместителя председателя района и в марте 2015 год был избран депутатом Маджлиса народных депутатов Шахритусского района.

По официальным данным, только за шесть месяцев этого года в Хатлоне было возбуждено 55 уголовных дел, связанных с незаконными сделками с землей. В некоторых случаях замешаны и сотрудники земельных управлений городов и районов. Сайт антикоррупционного ведомства, в частности, сообщил, что председатель одного из джамоатов Бохтарского района был задержан в момент получения взятки в размере 3 тыс. 500 сомони ($370) за выделение земельного участка. Землемерв одного из джамоатов Муминабадского района поймали в тот момент, когда он получил 5 тыс. сомони ($528) в качестве взятки также за выделение земельного участка.