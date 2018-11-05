Сын экс-министра энергетики Таджикистана осужден на один год за избиение сотрудника УБОП МВД

CA-NEWS (TJ) - Суд района Шохмансур приговорил Диловара Гулова, сына бывшего главы Минэнерго Таджикистана, к одному году лишения свободы, сообщили «Азия-Плюс» в суде района Шохмансур. Приговор суда был оглашен 2 ноября.

Как сообщили в суде района Шохмансур, Гулов признал себя частично виновным в избиении 33-летнего Дилшода Нарзуллозода - сотрудника УБОП МВД Таджикистана.

«Диловар Гулов признан виновным по статье 237 части 3 «а» УК РТ (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), и осужден на один год. Наказание будет отбывать в исправительной колонии усиленного режима», - сообщили в суде.

По словам источника, суд смягчил наказание для Диловара Гулова в соответствии со ст. 63 (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК РТ учитывая то, что у него двое несовершеннолетних детей, он сердечно раскаялся и просил прощения у пострадавшего.

Напомним, сотрудник УБОП МВД Таджикистана 33-летний Дилшод Нарзуллозода был избит 8 июля на одной из улиц таджикской столицы после словесной перепалки с сыном бывшего главы Минэнерго РТ: у стража правопорядка был разбит нос, ему были нанесены сильные удары по голове, из-за чего он попал в больницу.