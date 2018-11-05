Стоимость строительства и реализации 1 кв. метра жилья в Казахстане составляет $377-700

CA-NEWS (KZ) - Стоимость строительства и реализации 1 кв. метра жилья в Казахстане составляет 140-260 тыс. тенге ($377-700). Об этом сообщается в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ак жол».

Парламентарии высказали опасение уходом предприятий среднего бизнеса из строительной отрасли. По данным Комитета по статистике, с 2014 по 2018 год количество действующих предприятий среднего бизнеса строительной отрасли упало на 56,6%. В первом полугодии этого года в строительной отрасли республики закрыто 722 предприятия. По информации Ассоциации застройщиков, одной из причин этого является удорожание стройматериалов. Так, за последние 4 года цены на арматуру выросли в 2,5 раза, брус, утеплитель – почти в 2 раза. Только за последние полгода цемент подорожал в 2 раза.

Кроме того, с начала 2018 года цены на казахстанские стройматериалы выросли на 9,3% в годовом выражении. При этом в разрезе регионов бурный рост произошел в Павлодарской области, где индекс цен взлетел на четверть (24%). Заметно подорожали материалы в Туркестанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы.

«Двойное удорожание цемента и арматуры строители связывают с увеличивающимся их потреблением из Узбекистана. Учитывая, что железобетонные конструкции занимают основную долю в себестоимости строительства, удорожание их составляющих непременно отразится на цене готовой жилой площади. Отмеченное выше сокращение строительных предприятий связано и с отсутствием возможности для привлечения инвестиций, а также с проблемами кредитования: казахстанские банки не хотят финансировать строительные компании из-за больших рисков в данной отрасли. Соответственно, у строительных компаний сужается линейка альтернативных каналов для привлечения инвестиций в жилищное строительство.

С января по июль 2018 года удельный вес собственных средств застройщиков в общем объеме инвестиций в жилищное строительство составил 82% - такой крайне малой доли соинвесторов в строительстве не наблюдалось за последние 10 лет. За аналогичный период прошлого года вес собственных средств в инвестициях в жилищное строительство составлял 69%, в 2016 – 74%. Кроме всего этого, такие факторы как девальвация валюты, стагнация экономики, проблемы банковской сферы негативно влияют на строительный рынок. В таких жестких условиях, строители зачастую несут убытки по крупным объектам, экономят на заработной плате и качестве строительных работ, что в свою очередь отражается на потребителе конечного продукта», - отмечают депутаты.

В связи с этим фракция просит правительство пересмотреть ценовые параметры на рынке строительных материалов.

В ответе на запрос Б.Сагинтаев напомнил, что с 1 июля 2015 года внедрен ресурсный метод строительства, согласно которому сметная стоимость строительства объектов, закладываемая в проектно-сметную документацию, определяется с учетом рыночных цен на строительные материалы. Ценовые пределы определяются с учетом статистических данных о стоимости затрат на строительство 1 кв. метра жилья, цены рыночной продажи и платежеспособного дохода населения.

По данным главы правительства, в настоящее время стоимость строительства и реализации 1 кв. метра по кредитному жилью в регионах составляет 140 тыс. тенге, в городах Астана, Алматы, Атырау и Актау – 180 тыс. тенге, по механизму субсидирования кредитов частных застройщиков в регионах до 220 тыс. тенге, в городах Астане, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент до 260 тыс. тенге.

Премьер отмечает, что в целях стимулирования строительных компаний предусмотрены такие меры государственной поддержки, как привлечение частных застройщиков для строительства коммерческого жилья на принципах государственно-частного партнерства и субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства.

В рамках государственных проектов, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, на конкурсной основе привлекается подрядчики, которым по актам выполненных работ оплачиваются оказанные работы и услуги. В этой связи данный порядок не позволяет напрямую субсидировать компаниям закуп строительных материалов. Вместе с тем, механизм субсидирования предполагает увеличение расходов из республиканского бюджета. При этом бюджетными субсидиями являются невозвратные платежи из бюджета, которые предоставляются физическим и юридическим лицам, только при отсутствии другого способа выполнения государственных функций и реализации социально-экономических задач развития республики или региона в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

В целом необходимо отметить, что строительная отрасль, как и другие отрасли экономики функционирует в конкурентной среде, и выделение компаниям субсидий для закупа строительных материалов будет противоречить рыночным принципам, говорится в ответе.