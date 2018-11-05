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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Актёр Морган Фримен и кинорежиссер Вуди Аллен озвучивают фильм, снятый в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Художественный фильм, который сняли в Монголии, начали озвучивать в Голливуде. В работе принимают участие звукорежиссер Вилли Аллен и американский актёр, режиссёр Морган Фримен, сообщает Большая Азия.

В основу картины легла правдивая история о монгольском коне, который сбежал на родину с чужбины. Лента называется «Хийморь» и переведена на английский язык, как «The Steed».

Кроме монгольских актеров в фильме снималась настоящая интернациональная бригада, в том числе заслуженный актер России Василий Мищенко, Нурлан Алимжанов, Акниет Белосараова и Айдос Бектемир из Казахстана.

В команде каскадеров студии Nomadstunt - Александр Клашник (Украина) и Олег Наумов (Кыргызстан).

Отмечается, что монгольская картина выйдет на экраны в начале 2019 года.

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