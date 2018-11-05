Ущерб от цунами за последние 20 лет в мире составил $280 млрд, - ООН

CA-NEWS (CA) - 51 770 человек погибли за последние 20 лет в результате цунами. Общий экономический ущерб составил $280 млрд. Особенно пострадали побережья Индийского и Тихого океанов. Об этом напоминают в ООН в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, который отмечают 5 ноября.

Только одно землетрясение и последовавшее за ним цунами в 2011 году в Японии унесли жизнь 19 тысяч человек, а суммарные экономические потери от них составили 228 миллиардов долларов. Для сравнения – в предыдущие 20 лет (с 1978 по 1997 годы) число погибших составило 998 человек, а финансовые потери – $2,7 миллиарда – это в 250 раз и 10 раз меньше соответственно.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска стихийных бедствий Мами Мицутори подчеркнул: «Всемирный день распространения информации о проблеме цунами – это возможность повысить осведомленность о рисках, связанных с цунами, чтобы предотвратить гибель людей». По его словам, в этом году в ООН стремятся также привлечь внимание к экономическим потерям, вызванным цунами, ущербу, нанесенному жизненно важным объектам инфраструктуры, расположенным в уязвимых, густонаселенных прибрежных районах».

Напомним, всего месяц назад, 28 сентября, цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси. По последним данным, погибли более 2 тыс. человек, 80 тыс. остались без крова, около 70 тыс. домов полностью разрушено. Подземные толчки и цунами вызвали мощные оползни, в результате которых грязевые потоки затопили огромную территорию.

«На острове Сулавеси в Индонезии все еще ведутся аварийно-восстановительные работы после землетрясения и цунами, которые произошли там 28 сентября. Это событие служит ярким подтверждением того, что землетрясения и цунами уносят больше жизней, чем любое другое стихийное бедствие, и приводят к огромным экономическим потерям, осложняя работу по ликвидации нищеты во многих частях мира», - отметил Мами Мицутори.