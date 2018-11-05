Курага и орехи из Таджикистана завоевывают рынки США и Европы

CA-NEWS (TJ) - Мешки с урюком, курагой и грецкими орехами. Это главный офис компании «IsfaraFood», одного из крупнейших предприятий по производству сухофруктов и орехов в Таджикистане. Особенно вкусная здесь курага: абрикосы собирают спелыми, извлекают косточки и сушат на солнце, благодаря этому они - сладкие и сочные, сообщает Центр новостей ООН.

На протяжении многих веков город Исфара считается житницей Таджикистана. Здесь умеренный климат и плодородная почва, что само по себе редкость в стране, где 93 процента территории – горы. Город Исфара всегда славился сухофруктами: 17 из 20 таджикских предприятий по их переработке находятся здесь. Однако до недавнего времени местным компаниям было сложно экспортировать продукцию за рубеж, потому что в других странах установлены другие стандарты качества.

Благодаря поддержке ПРООН, местные жители научились вести бизнес так, чтобы выходить на международные рынки. Среди таких успешных предпринимателей - Мастона Мамаджонова, директор компании «IsfaraFood», и Саодат Джиоева, руководитель «Oro Isfara». Проект ПРООН «Содействие торговле» предоставил этим предпринимателям консультации и необходимую подготовку для развития бизнеса. Открыв компании в этом регионе, они используют местное сырье и создают рабочие места для населения. Сотрудники компаний дорожат своей работой: производство продукции с использованием новых технологий дает им более высокий доход и социальные гарантии.

Успешная предпринимательская деятельность изменила жизнь женщин. Мастона Мамаджонова живет с мамой и двумя детьми. После того, как муж уехал в Россию 16 лет назад, ей было сложно прокормить семью. Сейчас ее заработка хватает на достойную жизнь. Муж Саодат Джиоевой тоже уехал в Россию. Он присылает деньги, но их не хватало, до недавнего времени семья с тремя детьми еле-еле сводила концы с концами. Доходы, которые приносит компания, позволили Саодат отправить детей учиться в университет в Душанбе.

Благодаря получению международной сертификации сухофрукты и орехи из Таджикистана с удовольствием покупают в зарубежных странах. Органическую продукцию компании «IsfaraFoods», например, поставляют в Россию, Казахстан, Беларусь, Канаду и США. На международном рынке существует жесткая конкуренция: требования к качеству - очень высокие, но благодаря инвестициям в новые технологии, таджикским компаниям удается соответствовать этим стандартам.

В рамках проекта «Содействие торговле», который финансирует правительство Финляндии, ПРООН помогает предпринимателям и производителям в Центральной Азии развивать свои компании, создавать рабочие места , также новые продукты и услуги.