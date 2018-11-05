Между Монголией и Внутренней Монголией КНР подписан договор о создании научного парка

CA-NEWS (MNG) - В рамках сотрудничества в научно-технологической сфере между Монголией и Внутренней Монголией был подписан договор о создании первого научного парка Монголии, сообщает Montsame.

В целях популяризации научно-технологических достижений и расширения сотрудничества в научно-технологической сфере между Монголией и КНР с 14 по 25 октября в трех городах Внутренней Монголии – Баотоу, Ордос и Хух-хото прошли курсы по повышению квалификации специалистов по инновациям и науке Монголии.

В рамках курсов делегаты Монголии во главе с директором научного парка Б.Бат-Улзий подробно ознакомились с деятельностью инновационных центров и научных парков Внутренней Монголии.