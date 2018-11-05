Сагинтаев встретился с премьером Эстонии

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 5 ноября провел встречу с эстонским коллегой Юрием Ратасом, прибывшим с первым официальным визитом в РК для участия в форуме Digital Bridge и презентации Международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub.

Как сообщает пресс-служба правительства, они обсудили вопросы углубления и расширения сотрудничества двух стран в информационно-технологической отрасли и цифровизации важных секторов экономики. Среди них сферы образования, здравоохранения, торговли, транспорта и логистики. Рассмотрели вопросы сотрудничества в области экологических и энергосберегающих технологий, в том числе на базе Центра зеленых технологий.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в области сельского хозяйства, автоматизации таможенного декларирования, а также обмене опытом в сфере подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики.

Б.Сагинтаев отметил большой интерес казахстанской стороны в обмене опытом в сфере цифровизации, особенно по вопросам подготовки ИТ-специалистов с учетом планов по открытию в Астане международного ИТ-университета на территории «Экспо».

В свою очередь Ю.Ратас подчеркнул высокий потенциал двусторонних отношений и заинтересованность Эстонии в дальнейшем развитии сотрудничества.

Отмечается, что за январь-август 2018 года товарооборот между Казахстаном и Эстонией составил $21,7 млн (экспорт — $4,7 млн, импорт — $17 млн). За период с 2005 года по II квартал 2018 года валовый приток прямых инвестиций из Эстонии в Казахстан составил $70,2 млн. В РК зарегистрировано более 70 совместных предприятий с участием эстонского капитала.