Иран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США

CA-NEWS (CA) - Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана. Об этом заявил в понедельник, 5 ноября президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного иранского телевидения, передает Reuters.

«Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», - отметил он.

Возобновление пакета санкций США против Ирана совпало с годовщиной захвата американского посольства в Тегеране, произошедшим в 1979 году во время Исламской революции. В стране прошли памятные митинги, посвященные этому событию, а верховный лидер аятолла Хаменеи выступил с общенациональным заявлением, сообщает иранский телеканал Press TV.

«Цель американских санкций - калечить и сдерживать экономику Ирана, но в реальности результатом стало стремление страны к самодостаточности», - обратился Хаменеи к соотечественникам.

Он напомнил, что противостояние Тегерана и Вашингтона продолжается с 1979 года, когда был свергнут лояльный Вашингтону режим персидского шаха. «Уже 40 лет продолжается противостояние между Америкой и Ираном, и наш враг предпринял немало шагов - от ведения военной и экономической борьбы до войны с помощью СМИ... Главная задача Соединенных Штатов во всем этом - вновь добиться доминирования, которое было в период тирании. Но этого не будет», - сказал верховный лидер Ирана.

США заявляют, что целью санкций является не свержение правительства, а радикальное изменение политики иранских властей, в том числе касающейся поддержки региональных группировок боевиков и разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Протесты были посвящены очередной годовщине событий 4 ноября 1979 года, когда участники студенческих демонстраций перебрались через забор американского посольства, возмущенные решением президента США Джимми Картера разрешить въезд в страну шаху Мохаммеду Резе Пехлеви для лечения онкологического заболевания. Студенты заняли весь комплекс посольства. Несколько сотрудников бежали и укрылись в доме канадского посла в Иране. Позднее они покинули страну, благодаря операции, проведенной ЦРУ.