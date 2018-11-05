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  5 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане проходит международный инновационный форум Digital Bridge

CA-NEWS (KZ) - В Астане стартовал международный инновационный форум Digital Bridge.

По данным пресс-службы акимата города, в форуме участвуют представители международного IT-сообщества, эксперты в сфере технологий, руководители предприятий, технологические предприниматели, представители госсектора из разных стран, профессионалы в области цифровых разработок, ученые, а также венчурные капиталисты и инвесторы.

На площадке Digital Bridge выступят более 50 казахстанских и международных спикеров, в числе которых генеральный директор Startup Genome Жан-Франсуа Готье, гендиректор «Hyperloop Transportation» Дирк Алборн, предприниматель, консультант и ментор Стартап-академии, автор ряда бестселлеров по стартап-тематике Боб Дорф, основатель и владелец частной космической компании «Галактика» Алия Прокофьева, сооснователь «Priceline Group» Джефф Хоффман, председатель и соучредитель «Global Catalyst Partners», международной фирмы венчурного капитала Камран Элахиан.

Ожидается, что форум станет ежегодным мероприятием, которое создаст диалоговую площадку между странами Европы и Азии для продвижения идей цифровой трансформации, электронного правительства, технологического предпринимательства.

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